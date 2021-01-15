Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selman Dede- Kocaali yolunda Dursun Ali Aydın idaresindeki traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen traktörün altından sürücü ve Tufan Erdil'i itfaiye çıkardı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Aydın'ın cenazesi morga götürüldü.
Erdil sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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