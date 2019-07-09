Son Dakika Haberleri: Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde tarlada ilaçlama yapan Muhterem Yıldırım'ın idaresindeki 54 RA 953 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın eniştesi olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın öğle vakti toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Turgutlu, Pamukova, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hükümet kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 5 zam teklif etti Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:47:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]