Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:07 Kaynak: AA
'nın Pamukova
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu
Mahallesi'nde tarlada ilaçlama yapan Muhterem Yıldırım'ın idaresindeki 54 RA 953 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geyve
Belediye Başkanı Murat Kaya
'nın eniştesi olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın öğle vakti toprağa verilecek.
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