Son Dakika Haberleri: Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı
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Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı

55 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sakarya'da traktör devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Hanyatak Mahallesi Beldibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Yıldız idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında traktörün römorkunda bulunan fındık işçisi 9 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara müdahaleleri olay yerinde ayakta yapıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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