Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü

Sakarya'da Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü

26 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cihadiye Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Mamatkulov Keldiyor idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı.

Sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen Mamatkulov Keldiyor'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Cihadiye, Pamukova, Sakarya, Güncel
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