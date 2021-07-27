Sakarya'da traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Hayrettin Mahallesi'ndeki stabilize yolda giden Semih G'nin (14) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan çocuğu görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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