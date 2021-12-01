Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Umurbey Mahallesi yolunda traktörüyle seyreden Murat Reçber (66), kontrolden çıkarak devrilen aracın altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Reçber'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Reçber'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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