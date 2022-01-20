Tren istasyonunun duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde seyreden 34 DAF 675 plakalı otomobil, virajı alamayarak tren istasyonunun duvarına çarptı. Kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen kadın sürücü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı..
Kaynak: AA
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