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Sakarya'da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı - Son Dakika

Sakarya'da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

06.02.2022 13:59
Sakarya'da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı'ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı'ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü. Olayda 3 çocuk yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Birlik Spor'un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü. Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Serdivan, Sakarya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı - Son Dakika


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