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Sakarya'da tüfekle boynundan vurulan çocuk öldü

1 saat önce

Sakarya'da, tüfeğin henüz belirlenemeyen nedenle ateş alması sonucu boynundan yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da tüfekle boynundan vurulan çocuk öldü, System.String[]
Sakarya'da, tüfeğin henüz belirlenemeyen nedenle ateş alması sonucu boynundan yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Büyükhataplı Mahallesi'nde ikamet eden M.A.E. (15), dedesinin ruhsatsız av tüfeğini alarak 3 arkadaşıyla mahalle dışındaki araziye gitti.
Mahalleye döndükleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tüfeğin ateş alması sonucu çocuklardan Ebubekir Fidan (11) boyun bölgesinden yaralandı.
Silah sesini duyan vatandaşlar tarafından Yenikent Devlet Hastanesine götürülen Fidan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fidan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı ve jandarma olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından gözaltına alınan M.A.E'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Tüfeğin kazara ateş almış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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