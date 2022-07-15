Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

15.07.2022 15:54

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Ömer C. (30) idaresindeki 34 CJY 924 plakalı otomobil, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Halil G. (27) yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sapanca Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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