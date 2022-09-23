Kızılay ekipleri mahalle mahalle dolaşıp ilk yardım eğitimi veriyor - Son Dakika
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Kızılay ekipleri mahalle mahalle dolaşıp ilk yardım eğitimi veriyor

23.09.2022 09:30

Sakarya'da Türk Kızılay ekiplerince köy meydanlarında uygulamalı ilk yardım eğitimleri veriliyor.

Sakarya'da Türk Kızılay ekiplerince köy meydanlarında uygulamalı ilk yardım eğitimleri veriliyor.

Kızılay Sakarya Şubesince hayata geçirilen "Sen de Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren" projesi kapsamında mahalleleri dolaşan ekipler, kalp krizi, boğaza cisim kaçma, düşme, çarpma, kesik, kırık, yanık, kanama, zehirlenme gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini vatandaşlara uygulamalı anlatıyor.

İlk uygulamanın yapıldığı Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi'ndeki eğitime katılan 70 kişiye, İl Yönetim Kurulu üyesi Leyla Deniz, katılım belgelerini verdi.

Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, eğitime katılımın iyi olduğunu belirterek, "İlk yardım konusunda yanlış bildiğimiz konuları tespit etmiş, halkımızla paylaşmış olduk." dedi.

Sosyal sorumluluk kapsamındaki eğitimlerin ilkokul öğrencilerinden başlayarak her yaştan vatandaşa ulaştırılacağını anlatan Koç, emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde birçok alanda projelerin devam edeceğini aktardı.

Deniz de ölümlü kazaların yüzde 25'inin en güvenli yer görülen evlerde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Düşmeler, çarpmalar, kesikler, kırıklar, yanıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek hayat kurtarıyor." ifadesini kullandı.

İlk yardım uzmanı Cansu Çanka ise köylerde verilen eğitimleri yaygınlaştırmaya, yanlış bilinen uygulamaları düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

Çanka, günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylara nasıl müdahale edileceğini halka anlattıklarını ifade etti.

"Eğitim çok faydalı"

Mahalle sakini Ali İksan Güneş, eğitimin çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir zaman başımıza gelmesini istemediğimiz, geldiğinde elimizin ayağımızın birbirine dolandığı çok sayıda vakayı gördük. Büyüklerimizden duyduğumuz yanlışları bizim de sürdürdüğümüzü gördük. Eğitimde kendimizi güncellemiş olduk." açıklamasında bulundu.

Füsun Güçger de eğitimlerden büyüklerin ve çocukların faydalandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Sakarya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay ekipleri mahalle mahalle dolaşıp ilk yardım eğitimi veriyor - Son Dakika

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