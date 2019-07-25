Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapılacak
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Sakarya'da, Harmanlıkspor Kulübü ile Filistin takımları yarın dostluk karşılaşmasında mücadele edecek.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:13 Kaynak: AA
'da, Harmanlık spor
Kulübü ile Filistin
takımları yarın dostluk karşılaşmasında mücadele edecek.
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'de bulunan ve Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) davetlisi olarak kente gelen Filistin Zeytindağı ve Beyt Hanina spor kulüpleri ile Sakarya Harmanlıkspor Kulübü, yarın dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
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Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde yapılacak maçlar, 19.30 ve 20.30 saatlerinde başlayacak.
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