Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapılacak
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Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapılacak

51 dakika önce

Sakarya'da, Harmanlıkspor Kulübü ile Filistin takımları yarın dostluk karşılaşmasında mücadele edecek.

Sakarya'da Türkiye-Filistin dostluk karşılaşması yapılacak, System.String[]
Sakarya'da, Harmanlık spor Kulübü ile Filistin takımları yarın dostluk karşılaşmasında mücadele edecek.
Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneğinin himayelerinde Türkiye'de bulunan ve Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) davetlisi olarak kente gelen Filistin Zeytindağı ve Beyt Hanina spor kulüpleri ile Sakarya Harmanlıkspor Kulübü, yarın dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
"Türkiye-Filistin Dostluk Karşılaşmaları" kapsamında Serdivan Ekrem Karaberberoğlu Tesisleri'nde yapılacak maçlar, 19.30 ve 20.30 saatlerinde başlayacak.
Filistin, Türkiye, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:13 Kaynak: AA
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