Sakarya'da üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üçüncü kattan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Çıracılar Caddesi'nde oturan H.A. (35) henüz bilinmeyen nedenle üçüncü kattaki evinin penceresinden asfalt yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evde inceleme yapan bulunan polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.