Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2) - Son Dakika

Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)

01.12.2020 17:03
Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2), System.String[]

KARANTİNA SÜRESİNDEN SONRA UYGUN YAŞAM ALANINA GÖNDERİLECEKÜlkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, Milli Parklar tarafından Sakarya'da ele geçirilen, 'Savannah' cinsi Afrika vahşi kedisinin Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi'nde karantina süreci devam ediyor.

KARANTİNA SÜRESİNDEN SONRA UYGUN YAŞAM ALANINA GÖNDERİLECEK

Ülkeye yasa dışı yollarla sokulmak istenirken, Milli Parklar tarafından Sakarya'da ele geçirilen, 'Savannah' cinsi Afrika vahşi kedisinin Kocaeli Darıca Hayvanat Bahçesi'nde karantina süreci devam ediyor. Muayenesi tamamlanan ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kedi, Darıca Hayvanat Bahçesi'nde habitatına uygun alan bulunmaması nedeniyle karantina sürecini tamamladıktan sonra uygun barınağa ya da Milli Parklar tarafından belirlenen hayvanat bahçesine gönderilecek.

Afrika vahşi kedisinin şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Darıca Hayvanat Bahçesi Hayvan Bölümü Yönetim Müdürü Nil Can Açıkgüz, "Milli Parklar bize dün telefon ederek uygun barınağımızın olup olmadığını sordu. Biz de vahşi bir kedi için uygun bir barınağımızın olduğunu söyledik. Daha sonra saat 15.30 civarında kediyi bize getirdiler. Kedinin türünün 'Savannah' olduğunu öğrendik. Normal kedinin melezlenmiş bir türü olarak kayıtlara geçiyor. Kedinin genel muayenesi yapıldı, herhangi bir sıkıntısına rastlanmadı. Karantina süresi geçtikten sonra uygun bir barınağa ya da Milli Parklar'ın istediği herhangi bir hayvanat bahçesine naklini gerçekleştireceğiz" dedi.'İNSANLARIMIZIN DAHA DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'Yasa dışı hayvan ticaretine biraz daha dikkat çekilmesi gerektiğini belirten Açıkgüz, "Yasa dışı yollardan elde edilen hayvanlar genelde bize geliyor, biz onların bakımını yapıyoruz ama bu konuya bir önlem alınması gerekiyor çünkü çok fazla hayvan kaçakçılığıyla karşılaşıyoruz. Bu hayvanların koruma altına alınması gerekiyor. Milli Parklar'daki yetkililer çok iyi çalışıyor ama insanlarımızın da biraz daha duyarlı olması gerekiyor bu türler için. Çünkü hayvanat bahçeleri, koruma kollara ve rehabilitasyon merkezleri olsa da bazı konularda yetersiz kalıyor olabiliyoruz" diye konuştu.

Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)
Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)
Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)
Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2)

Milli Parklar, Karantina, Sakarya, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi (2) - Son Dakika


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