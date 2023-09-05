Sakarya'da Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sakarya'da Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Sakarya\'da Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
Son Güncelleme: 05.09.2023 20:22

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Nazlı Ece Akil'in evinde ölü bulunması üzerine polis soruşturma başlattı.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kız, evinde ölü bulundu.

Sakarya Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Nazlı Ece Akil'den (20) haber alamayan arkadaşları, Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları, Akil'i yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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