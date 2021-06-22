Sakarya'da üniversite yerleşkesinde bina boşluğuna düşen sansar yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Sakarya'da binanın boşluğuna düşen sansar yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Sakarya Üniversitesi yerleşkesindeki binanın çatı boşluğundan düşen hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Taşıma kabıyla grup amirliğine getirilen sansara yiyecek ve su verildi.

Amirliğe gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sansarın tedavisine başlandı.

Belediye İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamada, "Can taşıyan ve nefes alan tüm canlıların huzurlu ve güvenli şekilde yaşaması için ekiplerimiz nöbetlerinin başındadır." ifadesi kullanıldı.