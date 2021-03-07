Sakarya'da üretim ve istihdamda daha fazla kadın yer alacak

Sakarya'da, kadın istihdamının artırılması amacıyla İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "Kadın İstihdamı Artırma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde hazırlanan "81 İlde Türkiye'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi" 2019 sonuçlarında, ülkenin bu konuda en çok gelişim göstermesi gereken alanın, "kadınların üretim faaliyetlerine katılmasının artırılması" olduğu anımsatıldı.

Sakarya'da bu kapsamda İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İŞKUR İl Müdürlüğünce protokol imzalandığı belirtilen açıklamada, SATSO'nun, bu anlaşma ile İŞKUR'a başvuran kadın adaylara ve istihdam edilen kadınlara, iş başı yaptıkları sektörlerle ilgili kendilerini geliştirebilecekleri ücretsiz kişisel gelişim eğitim imkanı sağlayacağı, İŞKUR İl Müdürlüğünün de kadın kursiyerlerin firma eşleşmesini yaparak, istihdamı destekleyeceği bildirildi.

"Sakarya, kadın istihdamında öncü il olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, hedeflerine üretim faaliyetleriyle ulaşabileceklerini, emek isteyen bu yolda ilerlemek için kadınların desteği ve rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Kadınların bilgi birikimi ve tecrübelerinin önemli olduğunun altını çizen Avşar, "Protokolü imzalamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Sakarya'nın kadın istihdamında öncü il olacağından hiçbir şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

TOBB Sakarya Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim de komitelerinin ekonomide kadınların rehber ve etkin olduğu Sakarya hedefiyle çalışmalarına bir yenisini eklediğini belirtti.

Kadınların istihdama daha fazla katkı sağlayacağı proje ile kentin bu konuda örnek olacağına inandıklarını dile getiren Dirim, istihdam sağlayan firmaları yakın zamanda ziyaret edeceklerini kaydetti.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise salgına rağmen geçen yıl Sakarya'da İŞKUR aracılığıyla 6 bin 199 kadının işe yerleştirildiğine, kurumun düzenlediği kurs ve programlardan yararlanan 5 bin 381 kadının iş ve meslek sahibi olduğuna dikkati çekti.