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Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar

02.11.2021 21:46

Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar İşletme sahibi ve kadayıf ustası Erdal Toplar: "1 tepsi yaptığımız ürünü bugünlerde 20 tepsinin üzerinde üretiyoruz" İşletme sahibi Ahmet Orhan: "Ürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" Sütlü tatlıların başında gelen...

Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar

İşletme sahibi ve kadayıf ustası Erdal Toplar: "1 tepsi yaptığımız ürünü bugünlerde 20 tepsinin üzerinde üretiyoruz"

İşletme sahibi Ahmet Orhan: "Ürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz"

SAKARYA - Sütlü tatlıların başında gelen soğuk baklavaya rakip olarak ürettikleri soğuk kadayıf ile vatandaşların damaklarını tatlandırıyorlar. Hafif tatlı olması sebebi ile bir tabak yiyenin ikincisini de istediği soğuk kadayıfı Türkiye'de ilk kez Sakarya'da ürettiklerini belirten işletme sahibi Ahmet Orhan, "Başka illerden duyup gelenler var, hatta 'tatlı için seyahat ettiren dükkan' diye slogan geliştirdik ve bunun sebebi de soğuk kadayıftır" dedi.

Sütlü tatlıların başında gelen soğuk baklavaya rakip olarak Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Antepçe Kadayıf dükkanında Türkiye'de ilk kez ürettikleri soğuk kadayıf ile vatandaşların damaklarını tatlandırıyorlar. Fıstık, fındık ve çikolata fıstıklı çeşitleri ile müşterilerin beğenisine sunulan kadayıf tam not aldı. Soğuk baklava ünlendikten hemen sonra soğuk kadayıf üretimi için denemelere başladıklarını belirten işletme sahibi Ahmet Orhan, soğuk kadayıfı Türkiye'de ilk yapan firma olduklarını ve başka illerden formülü almak için gelen insanları gördüğünü aktardı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce soğuk kadayıfın çalışmalarına başladıklarını belirten kadayıf ustası Erdal Toplar ise, ürünün patentini almak için yaptıkları patent başvurusunun sonucunu beklediklerini ifade etti.

Rakip olarak soğuk kadayıfı gündeme getirdik ve yaptık

25 yıldır kadayıf ustası ve Antepçe Kadayıf dükkanın ortaklarından olan Erdal Toplar, "Son birkaç yıldır soğuk baklava öne çıkmıştı. Biz de buna rakip olarak soğuk kadayıfı çıkarttık. ve son bir buçuk yıldan beri sevilerek tüketilen bir tatlı haline geldi. İçeriğinde normal kadayıfta olduğu gibi kadayıf, antep fıstığı, tereyağı ve bize ait olan özel bir sosumuz var. Beklediğimizin çok üzerinde yorum ve tüketim alıyoruz. Lezzeti zaten tartışılmaz. Sakarya'da kadayıfta biz en iyisiyiz. Herkes iyi olabilir ama biz en iyisi olmak için yola çıktık ve en iyisiyiz şuanda. Yine soğuk kadayıf, hamur aşamasından en son anına gelmesine kadar kendi imalatımız. Genelde son yıllarda sütlü tatlılara karşı biraz daha tüketim ve talep arttı. Baklavanın nasıl soğuğu oluyorsa diyerekten şerbetliye rakip olarak soğuk kadayıfı gündeme getirdik ve yaptık" dedi.

Patentini alacağımız lezzeti herkese tattıracağız

Patent başvurusu yaptıklarını ve bundan bir buçuk yıl önce günde bir tepsi ürettikleri kadayıfı bugünlerde ise 20 tepsinin üzerinde üretmeye başladıklarını belirten Toplar, "Türkiye ve Sakarya'da ilk biz yapıyoruz soğuk kadayıfı. Patent için başvuruda bulunduk, inşallah en kısa zaman içerisinde patentimizi de alarak herkese tattıracağız lezzeti. Bizden sonra bazı firmalar kendi çalışmalarını yapıyorlar tabi ama lezzet olarak değil sadece çalışma olarak yapmaya çalışıyorlar. Ama lezzet ve kalitesi bizde. Bir buçuk yıl öncesinde günde bir tepsi yaptığımız kadayıfı bugünlerde 20 tepsinin üzerinde yapıyoruz. Birçok firma bir tepsisini yapmaya uğraştığı tatlıyı aynı kalite ve lezzette üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye tanıtımını yaptık zaten en kısa zamanda inşallah dünyaya tanıtacağız bu tatlıyı" diye konuştu.

Soğuk kadayıfı Türkiye'de ilk yapan firma biziz

Soğuk kadayıfı Türkiye'de ilk yapan firma olduklarını ve ürünü tadan herkesin çok beğendiğine değinen Antepçe Kadayıf dükkanının ortaklarından Ahmet Orhan ise, "Soğuk kadayıf, soğuk baklavadan esinlenerek yapılan bir ürün. Soğuk baklava çok revaç görünce ustamız soğuk kadayıf denemesine başladı ve iyi bir noktaya getirdi. Bugüne kadar tadan herkes çok beğendi ürünü. Ürün ile ilgili hiçbir şikayet almadık, herkese, her damağa uygun bir tat. Sütlü tatlı olduğundan dolayı insanlara çok hafif geliyor mesela bir tabak yiyen, ikinci tabağı istiyor öyle bir izlenimi var ürünün. Şuana kadar tatlıya görülen ilgili gayet iyi. Soğuk kadayıfı Türkiye'de ilk yapan firma biziz. Baklavası çıktıktan sonra biz hemen soğuk kadayıf ürününü denemeye başladık ve piyasaya sürdük. Ama tabi bu ara bizden de görüp ürünü, başka illerden gelip formül isteyen arkadaşlar da oldu" şeklinde konuştu.

İsmini duyarak İstanbul'dan bu tatlıyı yemeye gelenler var

Birçok ilden Sakarya'ya soğuk kadayıf yemek için gelenlerin olduğunu söyleyen Orhan, "Duyup gelenler var, bunu görüyoruz. İsmini duyarak İstanbul ve diğer şehirlerden bu tatlıyı yemeye gelenler var. 'Tatlı için seyahat ettiren dükkan' diye slogan geliştirdik ve bunun sebebi de soğuk kadayıftır. Ürünü, Türkiye'ye değil, tüm Dünya'ya tattırma hedefindeyiz. Şuan ulusal bazlı siparişler gelmeye başladı zaten ve yakında da bununla ilgili tedarik sürecini başlatacağız. Uluslararası manada da hedefimiz var, ürünü dünyaya tanıtmak için" ifadelerini kullandı.

Sakarya'ya özgü bir lezzet olarak, dünyaya tattırmak istiyoruz

Soğuk kadayıfı Sakarya'ya özgü bir tat olarak tanıtmak istediklerini de belirten Orhan, "Sakarya'nın iki tane güzide ürünü var tescilli olarak. Biri ayva diğeri ise kabak tatlısı. Bunun haricinde biz de soğuk kadayıfı, Sakarya'ya özgü bir lezzet olarak dünyaya tattırmak istiyoruz. Sakarya denilince akla kabak ve ayva geliyordu bundan sonra da inşallah bunun yanına soğuk kadayıfı ekledik. Sakarya'dan farklı bir şehre misafirliğe giderken, soğuk kadayıfı şehrimizin ürünü olarak götürebilirler" dedi.

Çok güzel bir tatlı

Antepçe Kadayıf'a müşteri olarak gelen ve soğuk kadayıfın lezzeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Bedirhan Gedik ise, "Şerbetli tatlılarla pek aram yok, tatlıcıya gelmişken de böyle bir ürünü görünce denemek istedim. Normalde kadayıfı yemem ama sütlü tel kadayıfı hem hafif hem kadayıfın lezzetini de veriyor. Çok güzel bir tatlı" diye konuştu.

Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar
Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar
Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar
Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar

Ahmet Orhan, Sakarya, Türkiye, Patent, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakarya'da ürettikleri soğuk kadayıfı tüm dünyaya tattırmayı hedefliyorlar - Son Dakika


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