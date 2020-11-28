Sakarya'da utandıran görüntüler - Son Dakika

Sakarya'da utandıran görüntüler

28.11.2020 13:44
Sakarya'da utandıran görüntüler, System.String[]

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolda dolaşan yavru bir köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam ederken diğer sürücüler ise yaralı köpeğin yanından geçti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yolda dolaşan yavru bir köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam ederken diğer sürücüler ise yaralı köpeğin yanından geçti. Köpeğin yardımına sahipleri koşarken utandıran görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaali ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Çamdağ yolundan Kocaali istikametine ilerleyen bir otomobil, yolda dolaşan yavru köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan köpek yola savrulurken, araç sürücüsü ise bir kaç saniye durup yoluna devam etti. Aynı istikamette ilerleyen sürücüler ise yaralı yavru köpeğin yanından geçti. Köpeklerin sesi üzerine yola çıkan ev sahipleri, yaralı köpeğin imdadına koştu. Sahiplendiği köpekleri evinin önünde bakan Ertuğrul Alemdar'ın eşi, üzerindeki hırkayı çıkarıp köpeği kucağına alarak hemen eşi Ertuğrul Alemdar'ı aradı. Alamdar, gözü yaşlı çocuklarıyla birlikte yavru köpeği alarak ilçede bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Durumu ağır olan ve tedavileri sonrasında sağlık durumu iyiye giden köpeğin arka ayağının kırıldığı öğrenildi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın köpeğe çarpması, yoluna devam etmesi ve diğer araçlarında köpeğin yanından geçerek gitmesi yer alırken güvenlik kamerasını izleyen Ertuğrul Alemdar, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte kendisi de bir konuşma yaparak görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ağlayan oğlunun görüntülerini de paylaşan baba Alemdar, sorumsuz sürücüye sitem ederken sözleriyle insanlık dersi verdi.

Güvenlik kamerasını izleyerek sitem eden yavru köpeğin sahibi Ertuğrul Alemdar sosyal medyada paylaştığı videoda, "Şunu unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir şey gizli kalmaz. Hayatta can almak kolay ama can vermek Allah'a mahsustur. Size bir video izlettireceğim hiçbir şeyin gizli kalmadığını göreceksiniz. Yolda iki tane ufak köpeğimiz oynuyor. Yoldan geçen sürücü ise yavru köpeklere vuruyor ve orada yerde bırakarak, hiç arkasına bakmadan devam ediyor. İnip arabadan baka bilir. Öbür araçlardan gelip geçiyor. Can yaratmak Allah'a mahsustur da bu hayvanlarımızı sevelim. Biz ailecek hayvanları seven bir aileyiz ama bazı sever bazıları sevmez. Ben vuran arkadaşa sesleniyorum. Dursaydın, baksaydın belki bir veterinere götürürdün. Allah'ın yarattığını Allah alır bunu unutmayın" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler
Sakarya'da utandıran görüntüler

Batı Antalya Kalkınma Ajansı, Gündoğdu, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da utandıran görüntüler - Son Dakika


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