Sakarya'da uygulamalarını sürdüren polis ekibine vatandaş çay ve yemek ikram etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirlerince 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'nın Karası ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine vatandaş tarafından yemek ve çay ikramında bulunuldu.



Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda alınan tedbirlerde 31 şehirde 10 Nisan 00.00'dan 12 Nisan 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Sakarya genelinde kolluk kuvvetleri uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Eski Hastane Caddesi üzerinde uygulamalarını sürdüren polis ekiplerine Remzi Saka ile eşi çay ve yemek ikramında bulundu. Ekipler duyarlı hareketlerinden dolayı Remzi Saka ile eşine teşekkür etti.



Remzi Saka, "Sokağımızda bekleyen polis arkadaşlara yemek ve çay ikramında bulunduk. Görevleri için çok teşekkür ederiz, hepsinden Allah razı olsun. Bu geç kalınmış olsa da doğru bir uygulama. 24 saat görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz hepsine" dedi. - SAKARYA