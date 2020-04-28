Sakarya'da Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurulacak - Son Dakika

Sakarya'da yeni nesil ve geleneksel tarım faaliyetleri alanlarında eğitimler ve çalışmaların yapılacağı Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi kurulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler ilçesi Alancuma mevkisinde kurulacak merkezin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Yüce, 500 dönüm alan üzerinde hayata geçirecekleri projeyi şehrin tarım geleceğine hediye edeceklerini ve projenin Türkiye'de model olacağını ifade etti.

Yüce, ekiplerin bölgede dolgu ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, merkezin 100 dönümünü mera olarak kullanacaklarını kaydetti.

Projeyle öğrencilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgiler sunulacağını aktaran Yüce, "Gençlerimize tarımı özendireceğimiz projede seyir terasları, sanal gözlüklerle hayvan bakışları, tarımın tarihi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanı yer alacak. Projede yer alacak konferans ve dijital eğitim merkezinde ise eğitim faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, projenin içerisinde geleneksel köy evlerinin de yer alacağını dile getirerek, merkezde ayrıca tarım ve biyoçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ile manej (binicilik salonu) ve özel köpek eğitim alanı bulunacağını bildirdi.

Merkezin şehre katkı sağlayacağını vurgulayan Yüce, kente tarım alanında farklılık oluşturacağını düşündükleri projeyle çiftçilere profesyonel anlamda yardımcı, genç neslin ise tarımla buluşmasına aracı olacaklarını belirtti.