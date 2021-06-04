Üye Girişi
Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak - Son Dakika

Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak

04.06.2021 11:58

Türkiye'de fındık üretiminde önde gelen illerden Sakarya'da verimin yüzde 300 artırılması ve yeni türlerin geliştirilmesi için sektör-üniversite iş birliği modeli uygulanacak.

Türkiye'de fındık üretiminde önde gelen illerden Sakarya'da verimin yüzde 300 artırılması ve yeni türlerin geliştirilmesi için sektör-üniversite iş birliği modeli uygulanacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Ticaret Borsası (STB) arasında imzalanan, tarımsal Ar-Ge çalışmalarını kapsayan iş birliği anlaşması kapsamında, kentteki verimli fındık bahçelerinden numuneler toplanarak SUBÜ Doku Kültürü Laboratuvarında incelenecek.

Arazilere uygun türlerin tespit edileceği araştırmalar sonucunda, Sakarya'ya özel yeni fındık türü oluşturularak fideleri yetiştirilecek. Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin ardından dönüm başına 150 olan rekoltenin 600 kilograma kadar çıkması hedefleniyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, sektörle olacak çalışmaları iş birliğiyle yapmayı önemseyen bir üniversite olduklarını belirterek, "Bu çalışmalarla akademik gücü, gerçek uygulamanın içine aktarmış olacağız. Özellikle fındık alanındaki fidanların üretiminden, bahçelerin gençleştirilmesinden ürünün ortaya çıkışına ve daha sonra pazarlamaya kadarki kısımlarda ortak birtakım çalışmalar gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"Dünyada devrim niteliğinde bir çalışma olacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi Başkan Yardımcısı da olan STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da sektörün en önemli sorununun verimlilik ve kalitenin artırılması olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın Ordu'dan sonra fındık üretiminde ikinci sırada yer aldığına işaret eden Sarı, Karadeniz'de özellikle fındık bahçelerinin yaşlanması dolayısıyla verimliliğin düştüğüne dikkati çekti.

Karadeniz'de dönüm başına 80-90 kilogramlık üretimin söz konusu olduğuna değinen Sarı, Sakarya'daki fındık arazilerinin buraya oranla daha az parçalı olduğunu, dolayısıyla 10 yıl içinde Türkiye'de üretim bazında birinci sıraya yükselmesini beklediklerini söyledi.

Sakarya'daki fındık bahçelerinin daha genç olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Özellikle Avrupa ülkeleri, fındık tüketen ülkeler, yağ oranının biraz daha düşük ve raf ömrünün daha uzun olması nedeniyle Batı Karadeniz fındığını daha çok tercih ediyor. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık ve sona geldik. Burada amacımız, Sakarya'da fındık üretiminin yüzde 77'sini karşılayan dört ilçemiz var; Akyazı, Hendek, Kocaali ve Karasu. Buradaki verimli bahçelerden numuneler alacağız. Bunları Doku Kültürü Laboratuvarı'nda tahlil yaptıracağız. 'İklim, arazi yapılarına göre en az alanda en fazla fındığı nasıl üretebiliriz?' diye üniversitedeki hocalarımızla çalışma yapacağız.

Sakarya'da dönüm başına ortalama fındık üretimi şu anda 150 kilogram. Bu çalışmayı bitirdikten sonra üretimin en az 500 kilogram olmak kaydıyla 600 kilograma kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da fındık üretimi ve kalitesi açısından dünyada devrim niteliğinde çalışma olacak."

Sarı, protokol kapsamında STB'nin yanındaki 8 dönümlük araziyi tahsis ettiklerini, sürecin burada üniversite ve borsa iş birliğiyle yürütüleceğini belirterek, "En kısa zamanda verimi ve kaliteyi artıracağız. Aynı zamanda fındık denilince akla Karadeniz geliyor, biz burada yeni bir tür üreteceğiz. Sakarya'da artık markalaşmış bir fındık türü ortaya çıkacak. Buralardan fideler üreteceğiz. Bu fidelerle önce kendi ülkemize katma değer sağlayacağız, belki dünyaya da pazarlayacağız." diye konuştu.

"Üretici memnun kalacak"

SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir de fakültenin kuruluş aşamasında da sektörle birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Fakültemiz kurulduktan sonra özellikle fındıkta verimliliğin artması, üreticiye katkı yapılabilmesi adına bizler de bilimsel çalışmalarla bu desteği vereceğiz." dedi.

STB Meclis Başkanı Avni Uçar ise dönüm başına verimin 600 kilogramlara çıkmasının herkesi memnun edeceğini dile getirerek, "Üreticinin menfaatine olan bir durum. Bütün Sakarya, Türkiye kazanacak. Çünkü yapılacak olan fidan, özel bir ürün olacak. Verimi daha yüksek, dona, kuraklığa, soğuğa dayanıklılığı daha iyi olacak. Üretici memnun kalacak." diye konuştu.

Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak
Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak
Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak
Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak
Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak

Üniversite, Sakarya, Türkiye, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Dava sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra

Son Dakika Haberleri
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:21 Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi         
13:36
Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı         
13:30
Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler         
12:49
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı         
12:31
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt         
11:51
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 13:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da uygulanacak Ar-Ge çalışmasıyla fındığın verimi artırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement