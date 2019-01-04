Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

Sakarya'da jandarma ekiplerince 2018 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin gözaltına alınan 496 kişiden 75'i tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince 2018 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin gözaltına alınan 496 kişiden 75'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı narkotik timlerince 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 496 kişi yakalandı.



Şüphelilerin 75'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, 421'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Operasyonlarda, 5 bin 669 uyuşturucu hap, 227 kilo 140 gram kubar esrar, 3 kilo 247 gram bonzai, 19 bin 550 kök kenevir, 656 gram skank, 10 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 1 kilo 634 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

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