Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

2 saat önce

Sakarya'da jandarma ekiplerince 2018 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin gözaltına alınan 496 kişiden 75'i tutuklandı.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Sakarya'da jandarma ekiplerince 2018 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin gözaltına alınan 496 kişiden 75'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı narkotik timlerince 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 496 kişi yakalandı.

Şüphelilerin 75'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı, 421'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 5 bin 669 uyuşturucu hap, 227 kilo 140 gram kubar esrar, 3 kilo 247 gram bonzai, 19 bin 550 kök kenevir, 656 gram skank, 10 gram eroin, 15 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 1 kilo 634 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Jandarma, Sakarya, Güncel
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