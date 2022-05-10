Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

10.05.2022 11:11
Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 adet sentetik hap ve 39.90 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince 2 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 adet sentetik hap ve 39.90 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine ve kullanımı önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde yapılan operasyonda, C.B., Y.E., M.B., A.K., A.M. ve M.S. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 133 gram metamfetamin, 311 adet sentetik hap ve 39.90 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Sakarya, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı - Son Dakika
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