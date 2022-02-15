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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

15.02.2022 18:48
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 452 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şahsı, Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Ekipler ayrıca sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Adapazarı ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda ise; S.B., M.Ç. ve M.B. isimli 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Toplam 4 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda şahıslara ait 452 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. - SAKARYA

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

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Uyuşturucu, Sakarya, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı - Son Dakika
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