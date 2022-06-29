Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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