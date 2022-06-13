Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda, 4 kilo 950 gram bonzai ve 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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