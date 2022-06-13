Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle mücadele için çalışma başlattı.
Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda, 4 kilo 950 gram bonzai ve 79,81 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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