İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında dün Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde yapılan 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.K, M.B, B.T. ve E.İ'nin işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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