Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
28 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu Akyazı'ya bağlı Taşyatak Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde E.G. isimli şahsa ait ekili Hint keneviri bahçesi bulundu. Operasyonda E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli E.G. adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu