Son Dakika Haberleri: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

28 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu Akyazı'ya bağlı Taşyatak Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde E.G. isimli şahsa ait ekili Hint keneviri bahçesi bulundu. Operasyonda E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli E.G. adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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