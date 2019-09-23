Son Dakika Haberleri: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5,5 kilo esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 5,5 kilo esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi'nde iki ayrı adrese ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 465 gram esrar maddesi ile 60 kök Hint keneviri ele geçirilirken, N.S. (69), A.S. (49), B.B. (27), O.S. (39) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:35 Kaynak: İHA
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