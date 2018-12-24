Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu
41 dakika önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'yi (48) evine girerken kimlik kontrolü için durdurdu.
Bu kişinin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, E.B'nin evinde ve elindeki çantada yaptığı aramada, 931 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:43 Kaynak: AA
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