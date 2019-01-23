Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

15 dakika önce

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timleri, Kızılcık Mahallesi'nde ikamet eden İ.K. ve M.K'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, İ.K'nin ikametinde bir kurusıkı tabanca ve bir tabanca fişeği ile babası M.K'nin ev ve eklentilerinde bir ruhsatsız av tüfeği ve 3 kilo 240 gram kubar esrar yakalandı.

İ.K, babasının ikametinde bulunan esrarın kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine M.K'nin tanık olarak, İ.K'nin ise şüpheli olarak ifadesi alındı.

İ.K. adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, M.K. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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