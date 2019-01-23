Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, 3 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, 3 kilo 240 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçe Jandarma Asayiş ekipleri ile Jandarma KOM Şubeye bağlı narkotik timleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kızılcık Mahallesi'nde İ.K. ile babası M.K'ye ait evler ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, İ.K'nin ikametinde bir kurusıkı tabanca, M.K'nin ev ve eklentilerinde bir ruhsatsız av tüfeği ile 3 kilo 240 gram kubar esrar yakalandı.

İ.K'nin, babasının ikametgahında bulunan esrarın kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine M.K, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan İ.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:43 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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