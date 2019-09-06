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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

7 dakika önce

Sakarya'da 5 kilogram kubar esrar maddesi ile 31 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'da 5 kilogram kubar esrar maddesi ile 31 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erenler Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek istihbarat çalışması neticesinde Kayalarreşitbey Mahallesi'nde ikamet eden İ.A'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti ve yasa dışı Hint kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada kurutulmaya bırakılmış 5 kilogram 324 gram kubar esrar maddesi ve boyları 2 ile 3,5 metre arasında değişen 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Arazi taraması yapan jandarma ekiplerinin, şüpheli İ.A'nın kenevir bitkisine aşılama yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan İ.A, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti ve yasa dışı Hint keneviri ekimi suçundan tutuklandı.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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