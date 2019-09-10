Son Dakika Haberleri: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu T.M'nin Gölkent Mahallesi'ndeki evinde esrar maddesi bulundurduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda evin çatı kısmında ve önünde bulunan aracın bagajında 11 kilo 250 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden ev sahibi T.M. ve kardeşi M.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ferizli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]