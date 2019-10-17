Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik müşterek çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında polis ekiplerince Adapazarı ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 6 paket halinde 3 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirdi, şüpheliler K.G. (27), D.K. (24) ve T.O. (18) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.