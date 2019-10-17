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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında polis ekiplerince Bekirpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda ev ve çatı boşluğunda kurutulmaya bırakılmış 13 kilo 850 gram gelen esrar ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 890 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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