Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat birimleri uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile narkotik arama köpeğin de katıldığı operasyon sonucunda Üçoluk Mahallesi Uzundüz mevkisinde ikamet eden C.A. ile kardeşi M.A'nın evinin arkasında bulunan fındıklık bahçesinde yapılan aramalarda kavanoz ve bidon içerisinde saklanmış halde 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve M.A. tutuklandı.