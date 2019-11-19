Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:32 Kaynak: AA
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma istihbarat timleri, uzun zamandır teknik ve fiziki takibini yaptığı bir uyuşturucu satıcısı C.Ç'nin aracını Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 948 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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