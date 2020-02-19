Sakarya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 sentetik hap, 10 gram kubar esrar ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 sentetik hap, 10 gram kubar esrar ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

Ekiplerin istihbari çalışmaları neticesinde, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesinde ikamet eden şüpheli M.Ç'nin evinde arama yapıldı.

Uyuşturucu köpeğinin de eşlik ettiği arama sonucu 400 sentetik hap, 10 gram kubar esrar ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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