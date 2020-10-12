Sakarya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, ihbar üzerine Akgöl Mahallesi mezarlık mevkisinde çalılık alanda arama yaptı.

Yapılan aramada çalılık alanda gizlenmiş poşet içerisinde 1 kilo 500 gram, içinde esrar olan 10 litrelik plastik bidon bulundu.

Aynı poşet içerisinde bir hassas terazi, ayrı bir poşet içerisinde 400 gram satışa hazır kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti şüphelisi olarak, olay yerinin elli metre yakınında ikamet eden T.Y. gözaltına alındı, olay ile ilgisi olduğu değerlendirilen T.Y'nin kardeşi H.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.

T.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.