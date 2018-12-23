Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

52 dakika önce

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak birden farklı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında uzun namlulu silah görünümünde tüfeklerinde bulunduğu çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., R.G., N.A., H.K., R.K. ve E.K. isimli toplam 6 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:07 Kaynak: İHA

Karasu, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir

Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:59:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]