Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
52 dakika önce
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Sakarya
'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu
ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak birden farklı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında uzun namlulu silah görünümünde tüfeklerinde bulunduğu çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., R.G., N.A., H.K., R.K. ve E.K. isimli toplam 6 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:07 Kaynak: İHA
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