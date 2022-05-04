Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

04.05.2022 09:57
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Puna Ortaköy Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ve esrar elde etmek amacıyla ikametinde saksılar içerisinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen E.Ç'nin (30) evine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 152 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 458 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kenevir, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
09:40 Zeytindalı bölgesinde bir asker şehit oldu, 24 terörist öldürüldü
09:12 Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu
09:07 CEO'lar en çok hangi şifreyi kullanıyor? Araştırma ortaya çıkardı
09:01 Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı: 25 ölü! Hava sıcaklığı 46 derece olarak ölçülüyor
08:59 Ünlü türkücü Bodrum'da çiftçi oldu
08:57 Gazprom bağlantılı şüpheli ölümlere yenisi eklendi: Uçurumdan aşağı düştü
08:55 Kamboçya'da yeni tarihi keşif: Peri figürleri bulundu
08:51 ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: 50 baz puanlık artış masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 10:03:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement