Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 324 gram kubar esrar, 31 kök yasadışı Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.



Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. isimli şahsın Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde imal, Ticareti ve Yasadışı Hint Kenevir ekimi yaptığına dair edinilen bilgi üzerine Jandarma timleri harekete geçti. Şahsın ev ve eklentilerinde, kendisine ait bahçesinde yapılan arama neticesinde; kurutulmaya bırakılmış 5 kilo 324 gram kubar esrar maddesi ve boyları 2 ile 3 buçuk metre arasında değişen 31 kök yasadışı Hint Keneviri bitkisi ele geçirilerek Jandarma tarafından el konuldu. İ.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı.



Operasyon sonucu gözaltına alınan İ.A. isimli şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticareti ve yasadışı hint keneviri ekimi" suçundan tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı cezaevini gönderildi. - SAKARYA