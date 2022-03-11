Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

11.03.2022 16:49

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve H.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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