Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 9 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı- Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Dokurcun Sultanpınar Yaylası'nda şüpheliler E.C. ve M. Ö.Ö'nün ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, kavanozlara yerleştirilmiş 9 kilo 250 gram kubar esrar ile alüminyum folyoya sarılı 50 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.