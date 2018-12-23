Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik farklı noktalarda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında uzun namlulu silah görünümünde tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., R.G., N.A., H.K., R.K. ve E.K., İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

Karasu, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titremelidir

Sakarya'daki Irkçı Saldırı İddialarına Valilik'ten Açıklama: İtibar Etmeyin Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:05:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]