Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Gözaltı
1 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik farklı noktalarda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında uzun namlulu silah görünümünde tüfeklerin de bulunduğu çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., R.G., N.A., H.K., R.K. ve E.K., İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:42 Kaynak: İHA
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