Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da 5 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında başka illerden kente uyuşturucu madde getirildiği tespit edildi.
Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı. İki araçta yapılan aramada 5 kilo 85 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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