Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

23.03.2022 17:40
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 3 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheli N.D., S.T., S.Y., Ö.O., H.K., C.A., M.K. ve C.A. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 148,36 gram esrar, 485 gram sentetik uyuşturucu, 12.14 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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