Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışma kapsamında ilçe merkezindeki bir iş yeri ile bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 741 gram esrar ile 108 kök kenevir, esrar bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.